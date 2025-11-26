Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:26

Ankara’da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi yaşamını yitirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 15 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 38 yaşındaki Cihat Ozan Sezgin hayatını kaybetti.

SENA UYANER
Ankara’da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Söğüt Caddesi'nde bulunan 15 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz nedeni belirlenemeyen nedenle başlayan yangında, içeride mahsur kalan 38 yaşındaki Cihat Ozan Sezgin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Çıkan yangında hayatını kaybeden Sezgin'in dairede tek başına yaşadığı ve sağlık personeli olduğu öğrenildi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeni ve olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da apartman dairesinde yangın: Ev sahibi yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz