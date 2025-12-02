Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da boş araziye atılmış et ürünleri bulundu
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş tarafından kimliği belirsiz kişilerce boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHA
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

