Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da bozuk et skandalı: 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Giriş Tarihi: 8.10.2025 09:48

Ankara’da bozuk et skandalı: 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara'da vatandaşın sağlığı ile oynayan gıda teröristleri yakayı ele verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma tarafından bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık değeri 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da bozuk et skandalı: 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

17 TON BOZUK ET ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da bozuk et skandalı: 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz