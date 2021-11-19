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Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:25

Ankara'da çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

AA
Ankara’da çöken Onbirler Apartmanı’nın yıkımına başlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Keçiören Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binada çöken bölümdeki enkazın kaldırılmasının ardından yıkım çalışması yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrollü sürdürülen çalışma sırasında itfaiye ekipleri de binaya su sıkıyor.

Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

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Ankara'da çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı
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