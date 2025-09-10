Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 10.9.2025 00:24

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde damperi açılan kamyona otomobil çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Nevin Ok hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Kaza, Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi. D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

Arkasından gelen otomobil de kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

