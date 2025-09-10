Ankara’da damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı!

Arkasından gelen otomobil de kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.