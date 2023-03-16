Ankara’da eğlence merkezinde ’ayağa basma’ kavgası! 13,5 yıl hapis talebi





2'NCİ DERECE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Bilge Kaan Korkmaz hakkında Dudarık ve Oğuz'a karşı eylemleri nedeniyle 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, Mehmet Dudarık tarafından sanığın arkadaşlarından birisinin ayağına basılması nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma sırasında Dudarık ve çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz'un, Korkmaz ve arkadaşından özür dilediği ancak ayağına basılan kadının ısrarla tepki göstermeye devam ettiği aktarıldı. Korkmaz'ın önce Oğuzhan Oğuz'un yüzüne sonra da dışarıda bekleyen Dudarık'a yumruk attığı, yere düştükten sonra da 4 kez daha yumrukladığı belirtildi. Dudarık'ın 2'nci derece hayati tehlike geçirdiği aktarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.