Ankara’da eylem ve gösteri yasağı 1 Nisan’a kadar uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrıları sonrası vandallar sahneyi biran olsun boş bırakmadı.

YASAK UZATILDI

Ankara valiliği tarafından Başkentte gösteri ve eylemler 5 gün süreyle yasaklanmıştı. Gösteri yasağı valilik tarafından 1 Nisan'a kadar uzatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." İfadelerine yer verildi.