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Giriş Tarihi: 15.12.2023 20:10

Ankara'da feci kaza! Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi. Elmadağ ilçesinde, otomobilin yolcu indiren midibüs ve çekiciye çarptığı kazada 21 kişi yaralandı.

DHA
Ankara’da feci kaza! Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Hasanoğlan Fatih Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJC 791 otomobil, kontrolden çıkarak, durakta yolcu indiren 06 HO 1249 plakalı yolcu midibüsüne ve aynı yönde ilerleyen çekiciye çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi ile midibüsün yolcusu 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da feci kaza! Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var
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