Ankara’da iki kız kardeşin ölümüne neden olan kamyon sürücüsün yargılanmasına başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kullandığı kamyonla Anıl Gülçür ve Semra Çevik'in ölümüne neden olan Murat Üneş'in 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başladı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Üşen ile kazada hayatını kaybeden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı savunma için sanık Murat Üneş'e söz verdi.

"ARACI KULLANIRKEN YANIMDA BİR KILAVUZ YOKTU OLSA YAYALARI UYARABİLİRDİ"

Sanık Murat Üneş, bir nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığını, olay günü Emek semtindeki inşaattan hafriyat almak üzere bölgeye geldiğini, kamyonu park ederek motoru çalışır halde beklediğini anlattı. Yolun tek yönlü olduğunu ve arkasındaki kamyonun trafiği kapatması üzerine aracını ileri almak istediğini söyleyen Üneş, "Aracı hareket ettirdim, bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. O ana kadar kaldırımdan yaya geldiğini fark etmemiştim. Hisseder hissetmez durup indim ve yerde yatanları gördüm. Aynı şantiyede çalışan B.Ş. gelip polisi aradı. İnşaatın temelinden çıkan su yola akıyordu, yayalar bu nedenle yoldan yürümek zorunda kalıyordu. Yolun sol tarafında kaldırım yoktu. Hareket ederken yanımda bir kılavuz yoktu eğer olsaydı yayaları uyarabilirdi. Bu araçların çıkışı için zorunlu bir uygulama değil. Aynaları kontrol ederek yavaşça çıktım fakat kişiler kör noktadaydı. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadım. Yayaları görmedim, kusurlu değilim. Beraatımı talep ediyorum."

"ANNEMİ SAÇINDAN VE AYAKKABISINDAN TEŞHİS ETTİM"

Müşteki Beste Gülçür Kaplan, annesinin yüzünün tanınmayacak halde olduğunu, adli tıpta saçından ve ayakkabısından teşhis ettiğini söyleyerek "Annemle olay günü telefonda konuşmuştuk, markete gideceklerini söyledi. Kardeşim arayıp 'Annemiz galiba öldü' deyince olay yerine gittim. Polisler annemin vefat ettiğini söyledi. Yüzü tanınmayacak durumdaydı. Annemi saçından ve ayakkabısından teşhis ettim. Adli tıpta kaza görüntülerini izledim, kamyonun üst tepe aynası olmasına rağmen çarptığını gördüm. Teyzemin de çok sayıda kırığı vardı. Hastanede bilinci yerindeyken beni tanıdı ve 'Araba bilerek çarptı' dedi. Olayın cinayet olabileceğinden şüpheleniyorum. Şikayetçiyim." dedi. Maktul Gülçür'ün oğlu Uğur Arman Gülçür, annesinin kaza geçirdiğini telefonla öğrendiğini belirterek, olay yerine gittiklerinde annesinin yüzünün tanınmayacak halde olduğunu söyledi. Teyzesinin hastaneye kaldırıldığını aktaran Gülçür, teyzesinin akşam acilde 'bilerek çarptığını' söylediğini ifade etti. Şantiye alanının yolu kapatması nedeniyle olay yerinden geçmek zorunda kaldıklarını belirten Gülçür, annesinin öldüğünü ise teyzesine söyleyemediğini dile getirdi. Tanık olarak dinlenen B.Ş ise sanığın iş güvenliği eğitim olduğunu beyan ederek, "Şantiyedeydim. Sanık, arkasına araç gelince yolu açmak için çok yavaş bir manevra yaptı ancak yayaları görmedi. Yaklaşık bir kamyon boyu ilerleyip 2 metre sonra durdu. Aracın sağ arka iki tekeri dahil toplam dört teker yayaların üzerinden geçti. Şantiyeden çıkışta gözcü olması gerekir ama yoktu. Sanık kazadan sonra şoka girdi, ambulansı ben aradım. Ölenler sağ taraftan geliyordu, ben korna çaldım. Sanığın iş güvenliği eğitimi aldığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, dosyaki eksiklerinin giderilmesi ve sanığın tutukluluk hainin devamı istedi. Müşteki avukatı, sanık Murat Üneş'in kasıtlı şekilde hareket ettiğini, yayaları görmeme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, sanığın suça meyilli olduğunu ifade etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının istemesi üzerine, Üneş'in daha önce benzer bir olay nedeniyle ceza aldığının tespit edileceğini söyleyen avukat, sanığın üst seviyeden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerine iş güvenliği eğitimi verilmediğini, olay yerinde gözcü bulunmadığını, kamyonlara talimat veren bir sorumlunun olmadığını, kazayla ilgili yeterli araştırmanın yapılmadığını beyan ederek güvenlik önlemlerinin alınması gereken alanların tespitinin yapılmasını ve müvekkillerinin beraatini aksi halde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heıyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanık Üneş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.