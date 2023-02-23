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Giriş Tarihi: 23.2.2023 01:51

Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı

DHA
Ankara’da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi, Beypazarı Nallıhan D-140 Karayolu 118'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Taşdelen idaresindeki minibüs, önünde seyir halinde olan Müjdat Kapan yönetimindeki minibüse çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan gübre çuvallarının sıkıştırdığı Meliha Taşdelen, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Meliha Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi Ankara'ya sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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