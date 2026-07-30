Ankara’da infial yaratan görüntüler! 2 kız çocuğunu korumak isterken kabusu yaşadı: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!

ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sanal medyada yapılan paylaşımlarda, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından sanal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör