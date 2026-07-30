Ankara’da infial yaratan görüntüler! 2 kız çocuğunu korumak isterken kabusu yaşadı: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi!

Olayın yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda yürüyen iki genç kızın yanına bir otomobilin yaklaştığı görülüyor. İddiaya göre araçtan inen kişiler genç kızlarla temas kurmaya çalışırken çevrede bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti.
YAŞLI ADAM ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ
Kısa sürede yaşanan arbede sırasında olaya engel olmak isteyen 72 yaşındaki bir vatandaşın şüpheliler tarafından darbedildiği ve yere düştüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
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"İKİ KIZ ÇOCUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN BU HALE GETİRİLDİ"
Görüntüler sanal medyada geniş yankı uyandırırken, videoyu paylaşan ve darbedilen kişinin oğlu olduğunu belirten bir kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımında, "Bugün 72 yaşındaki bir adam, iki kız çocuğunu korumaya çalıştığı için bu hale getirildi." ifadelerine yer veren kullanıcı, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Sanal medyada yapılan paylaşımlarda, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından sanal medyada çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.