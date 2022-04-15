Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:41

Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

DHA
Ankara’da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 2 makaron dolum makinesi ve 125 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucun kaçak sigara üreticilerinin üretim ve depolama olarak kullandığı adres tespit etti. Gözetim altındaki adresi takibe alan ekipler, minibüsten burada yükleme boşaltma yapıldığını belirleyince müdahale edildi. Araçta TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaronlar olduğunun görülmesi üzerine Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Adres ve suçüstü yapılan araç didik didik arandı. Aramalarda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 125 TAPDK bandrolü ve sigara dolumunda kullanılan 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Son dakika haberi | Rusya'dan 'Moskova' kruvazörü açıklaması: Battı mı?
Son dakika: 530 bin sözleşmeli memura müjde! Ek göstergede son rötuş
Son dakika: Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz
Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! Okullarda yeni dönem maske kararı
Rusya açık açık tehdit etti: İsveç ve Finlandiya NATO'ya girerse...
Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'a misafirlikte dayak!
CHP’li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti
Ayasofya Fatih Medresesi yeniden restore edildi! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA