Ankara’da kalp nakli: Bilkent Şehir Hastanesi’nde başarılı operasyon

Ankara'nın yanı sıra Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas gibi Anadolu şehirleri başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler ve Avrupa ülkelerinden her gün yaklaşık 30 bin hastanın müracaat ettiği Bilkent Şehir Hastanesi başarılı operasyonlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Bu kez silahla vurulan gencin organları, 24 yaşındaki B.Y.'nin hayata tutunmasını sağladı.

Ankara'nın bir ilçesinde yaşayan B.Y., 2 yıl önce kalp rahatsızlığı şikayetiyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kendisine 'kalp yetmezliği' teşhisi konulan B.Y., geçen yıl hastanenin 'Acil Kalp Nakli Listesi'ne alındı. 7 Haziran'da B.Y. için uyumlu bir kalp bulundu. Adana'da ateşli silahla yaralanma sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki hastanın kalbi, ailesinin bağışta bulunması üzerine Ankara'ya getirilerek 4 saat süren başarılı bir operasyonla B.Y.'ye nakledildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU, TABURCU OLMAYI BEKLIYOR

20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan B.Y., taburcu olmayı bekliyor. Bu başarılı operasyon, Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ nakli konusunda yapılan başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

KALBIN NAKİL SÜRECi

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, kalp yetmezliği teşhisinde genellikle hastaları bir süre ilaçlarla tedavi edebildiklerini belirterek, "Son dönemde, B.'nin hastalığı çok hızlı ilerledi. İlaçlarla artık yönetemiyorduk, zorlanıyorduk. Şükürler olsun ki gönlü büyük bir aile tarafından organ bağışı yapıldı. Yani kalbin çıktığı dönem tam da B.'nin ihtiyacı olduğu döneme denk geldi. Bu kalp Adana'dan geldi, tüm süreç ilk 4 saatte bitmiş oldu. Fakat süreç tümüyle 24 saati geçiyor. Çünkü hazırlık süreci ve değerlendirme süreci, organın bağışta bulunan kişinin organlarının değerlendirilmesi süreci oluyor. Bizim alıcıya uygun mu değil mi testlerimiz var, onları yapıyoruz. Tüm sürecin bazen 20-24 saati geçtiği de oluyor. 24 saati geçen bir sürede hiç uyumadan, dinlenmeden bütün ekipler o süreci sağlıklı bir şekilde bitirmek için uğraşıyor" dedi.

HIZLI VE KOORDİNELİ OPERASYON

Adana'dan organ bağışı haberi geldikten sonra Ankara'da da hızla operasyona başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Ümit Kervan,

"Aynı anda iki farklı yerde iki ameliyat birden başlatıldı. Çünkü bizim kalp naklinde süre çok kısıtlı, 4 saat içinde ameliyatın bitmesi gerekiyor. Bunun için de çok iyi bir organizasyona ihtiyaç var ve büyük ekiplere ihtiyaç var. Ülkemiz bu organizasyonda çok iyi durumda. Nitekim B.'nin ameliyatı da 4 saatten daha kısa sürede sağlıkla bitirildi. Yoğun bakım süreçleri de gayet iyi geçti. Şimdi serviste; umarım inşallah önümüzdeki hafta da taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Organ naklinin Türkiye'de ve dünyada son dönemde organ yetersizliği olan hastalar için tek çare ve son çare olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kervan, "Ülkemizde ne yazık ki ailelerin, organ bağışı konusundaki kabulleri yeterince yüksek seviyede değil. Bugün beyin ölümü tespiti yaptığımız ailelerin ancak 4'te biri organ bağışını kabul ediyorlar. Umarız önümüzdeki yıllarda bu konuda farkındalıklar artar. Çünkü bir gün hepimizin buna ihtiyacı olabilir. Hastalıkların ne zaman bizleri bulacağı belli olmaz. Bizlerin de, yakınlarımızın da ihtiyacı olabilir. Lütfen bu konuda bütün ülkedeki herkese organ bağışını; evinde çocukları, aileleri ile konuşmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü bir gün başımıza bir şey geldiğinde, bu konuda karar vermek zorunda kaldığımızda yakınlarımızın bu konudaki fikrini bilirsek karar verme konusu da çok daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

Bilkent Şehir Hastanesi, organ nakli konusunda Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Hastane, sahip olduğu ileri teknoloji ve uzman kadrosu ile bu güne kadar pek çok başarılı operasyona imza attı. B.Y.'nin kalp nakli operasyonu da bu başarıların bir örneği oldu.