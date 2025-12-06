Ankara’da kapalı yol güzergâhları 6 Aralık Cumartesi: Bugün başkentte hangi yollar trafiğe kapalı?

ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 6 ARALIK 2025

06.12.2025 günü saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik ile ilgili olarak saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde;

- Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

- GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,