Vicdansız amca ve yenge kayıplara karıştı! SABAH o adresi görüntüledi... 3 kardeş de kümeste yaşıyormuş

"3 KARDEŞ KÜMESTE YAŞIYOR BU VİCDANSIZLIK"

Derneğe yapılan bir ihbar sonrası harekete geçtiklerini ifade eden Ankara Abisi İyilik Derneği görevlisi Ali Dizdar, "Babası terk etmiş. Anne de bir başkasıyla kaçmış evlilik amacıyla. Bir de ablaları varmış hatta. Ablaları da gitmiş. O üç çocuk kümes gibi olan mezbelelerde güvercinlerin arasında yaşatılıyor. Yan bahçede de aynı ev bahçede yanındaki evde de amcası, yengesi ve onun 4 çocuğu yaşıyor. Bu vicdansızlık" ifadelerini kullandı.