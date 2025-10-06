Ankara’da su vurgu! AK Parti Milletvekili Gökçek açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Polatlı ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu İletim Hattı Projesi'nde usulsüzlük, sahte belge kullanımı ve kamu zararı yapıldığını iddia etti.

"549 MİLYON TL'LİK İHALE 2,5 MİLYARA BİTİRİYOR"

Proje ihalesinin 549 milyon TL'ye sonlandığını belirten Gökçek, "İhalenin yapımı için de 900 gün gibi bir süre veriyorlar. Daha sonra bu ihale için zeyilname yayınlanıyor. Zeyilname dediğimiz yani işte kış şartlarından, hava şartlarından dolayı çalışamayacak gün sayısını söylenmesidir. Bunun için ilk başta 120 gün veriliyor. Daha sonra yeniden bir ek zeyilname yayınlanarak bu 67 güne düşürülüyor. Yani Sayın Yavaş'ın yayınladığı zeyilnameden sonra 2020 yılında 78 gün, 2021 yılında 298 gün, 2022'de 298 gün, 2023'te 226 gün toplamda 900 gün. Yani 2023 yılında doldurmaları gerekiyor. Yalnız Sayın Yavaş, 549 milyon TL'lik ihaleyi 2024 yılında bitirdiğini söylüyor. Ve ASKİ'nin internet sitesinden aldığım rakamdır. 2,5 milyara bitiriyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR VURGUN VARDIR"

Projenin, ASKİ'nin sitesinde yer alan habere göre 2022 yılında biteceğini dile getiren Gökçek, "Yine aynı şekilde ASKİ'nin internet sitesinde bu işin aslında 2022 yılında biteceğine dair de yazılardır. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Yavaş bu su hattını açtığına dair afişleridir. Lütfen bunu da gösteriyorum. Açılış töreni. İşte 19 Mart 2024'te de açıldığını gösteriyor. Şimdi değerli basın mensupları buradaki önemli olan hadiseye geliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kredi için izin veriyor. Bakın bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kredi için iznin çıktığına dair olan yine ASKİ'nin kendi internet sitesindeki haberdir. Şimdi işte esas meseleyi burada geliyoruz. 470 milyon TL ASKİ'den kredi alınıyor. 470 milyon TL'yle o günün parasıyla, Sayın Yavaş gidip boruları satın almış olsaydı, yani borular için bir açık ihale yapmış olsaydı ve direkt bu boruları peşin olarak almış olsaydı bugün Ankara'da bu iki buçuk milyar gibi bir rakamı bulabilmemiz mümkün değil. Peki Sayın Yavaş ne yaptı? Bu işi uzattıkça uzattı ve şunu özellikle söylemek istiyorum. 2025 yılı dahil olmak üzere bu yıl dahil olmak üzere bu firma hala hakem iş yapmaktadır. Ve bununla alakalı olan 549 milyon TL rakamını iki buçuk milyar TL'ye çıkartmıştır. Burada bir vurgun vardır. Bu vurgun nedir? Yıllar içerisinde enflasyon oranlarında hem borularda hem yapım maliyetlerinden işin maliyetini yükseltip birilerine Ankara'nın parasının peşkeş çekilmesidir" dedi.

PARALAR ANKARA'DA ÇARÇUR EDİLDİ

Ankara'da yaşanan su kesintilerinin en büyük sebebinin paraların Ankara'da çarçur edilmesi olduğunun altını çizen Gökçek, "2018 yılında önce hiç arıza vermeden çalışan dünyadan su ödülleri almış olan Kesikköprü hattı maalesef Sayın Mansur Yavaş'ın elemanları tarafından yüksek basınç verildiği için patlamış ve bugün Ankaralılar bu bidonlara mahkum edilmiştir. Kesikköprü hattında size şunu söyleyeyim. AK Parti döneminde kamyon saymak için elemanlar vardı. Yani oraya gelen giden kamyonları sayı olarak sayarlar. Rapor edenler. O kamyon sayan elemanlar şu anda bu borularla ilgili en sorumlu kişi haline getirildi Sayın Mansur Yavaş döneminde. Ve maalesef boruların içerisindeki havalar alınamadığı için ve buradaki yüksek basıncın nasıl verileceğini bilmediklerinden dolayı boruları patlattılar. Ve bugün Ankaralılar maalesef bundan dolayı susuzlukla karşı karşıya. Değerli basın mensupları Ankara'da maalesef trafik de felç durumda. Bugün Ankara'mızın yolları bozuk, Ankara'ya su verilemiyor" diye konuştu.

BU YÖNETİMİN İNŞALLAH ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ BİR AN ÖNCE BEKLİYORUZ

Beceriksiz bir yönetimle karşı karşıya olduklarını söyleyen Gökçek, "Her gün yeni bir vurgunla karşınıza çıkarak maalesef çıkarak bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. Ümit ediyorum ki bunların hesabını tek tek verirler. Fakirin, fukaranın, garibin gurabanın hakkını yiyen bu yönetimin inşallah adalet önünde hesap vermesini bir an önce bekliyoruz. Bunu açık olarak söyleyeyim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. 549 milyon TL'ye yaptığınız ihaleyi Ankara'ya 2,5 buçuk milyar TL'ye fatura ettiniz. Allah'tan hiç korkunuz yok mu arkadaş? Hiç utanmıyorsunuz. Hem Ankara'yı susuz bırakıyorsunuz" dedi.