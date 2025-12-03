Ankara’da “Telebar” operasyonu: 70 Gözaltı

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, Çankaya'daki söz konusu mekanlarda fuhşa aracılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, işletmeleri haftalarca fiziki olarak takip ederek delil topladı. Mekan içi güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri de incelemeye dahil edildi.

Soruşturma kapsamında, işletme sahipleri ile çalışanların fuhşa aracılık yöntemleri detaylı şekilde ortaya konuldu. Garsonların, mağdur kadınları müşterilerin masalarına yönlendirdiği, kadınların içkilerinin fahiş fiyatlarla hesaplara eklendiği ve "vestiyer ücreti" adı altında da olağan dışı yüksek tutarlar alındığı belirlendi. SGK kaydı bulunan bazı kadınların da garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtularak burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Garsonların banka hesaplarının incelenmesiyle, müşteriler tarafından milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.

70 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda 30 Kasım'da 9 işletmede çalışan 83 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 70'i operasyonlarda yakalanırken, bugüne kadar 59 mağdur kadının ifadesi alındı. Ayrıca 140 kişinin de "bilgi sahibi" sıfatıyla beyanlarına başvuruldu. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.