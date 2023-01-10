Ankara’daki çekiçli vahşette pişkin savunma: Sadece çenesini kırmak istedim

Hasan Hüseyin Akkuş

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan tanık M.K maktul ile sanık Volkan Aydın'ın daha önceden de kavga ettiklerine şahit olduğunu kaydederek, olaydan 2 gün önce Aydın'ın kavga esnasında cebinden silahı çıkardığını, ateş etmediğini fakat maktule tekme atarak yaraladığını söyledi. Tanık S.G. ise mahallede market işlettiğini, sanık Volkan'ın kalacak yeri olmadığı dönemde kendisine ait olan araçta kaldığını, cinayetten sonra da dükkanına gelip içki içtiğini ancak olaya ilişkin detay vermediğini ifade etti.