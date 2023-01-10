Ankara’daki çekiçli vahşette pişkin savunma: Sadece çenesini kırmak istedim

Ankara'nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi'nde 2 Ocak 2022'de ortak kahvehane işleten Hasan Hüseyin Akkuş ile Örsan Ceyhun Aslan arasında iş yeri devri nedeniyle tartışma çıkmış, olaydan bir gün sonra ise Aslan kahvenin alt katındaki kanepede Akkuş'un cansız bedenini bulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya dahil olan Volkan Aydın ile Aslan'ın 188 saniyelik telefon görüşmesi yaptığının tespiti ardından Aydın gözaltına alındı.
İfadesinde Akkuş'u çekiçle öldürdüğünü itiraf eden Aydın hakkından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis işe 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası, Aslan hakkında ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Hasan Hüseyin Akkuş
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan tanık M.K maktul ile sanık Volkan Aydın'ın daha önceden de kavga ettiklerine şahit olduğunu kaydederek, olaydan 2 gün önce Aydın'ın kavga esnasında cebinden silahı çıkardığını, ateş etmediğini fakat maktule tekme atarak yaraladığını söyledi. Tanık S.G. ise mahallede market işlettiğini, sanık Volkan'ın kalacak yeri olmadığı dönemde kendisine ait olan araçta kaldığını, cinayetten sonra da dükkanına gelip içki içtiğini ancak olaya ilişkin detay vermediğini ifade etti.
Volkan Aydın
'ÇENESİNİ KIRMAK İSTEDİM'
Volkan Aydın, cinayeti işlediği kahvehaneye 5 aydır gittiğini, maktul ve ortağından da hazzetmediğini, 14 yıl cezaevinde yattığını kaydederek, Ben kimsenin uşağı değilim. Bana küfür etti. Ben de sadece çekiçle çenesini kırmak istedim. Öldürme kastım yoktu" dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Aydın'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.