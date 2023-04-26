Ankara’daki eğlence mekanında darp edilmişti: Sanığın tahliyesine itiraz etti!

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Korkmaz'ın, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi. Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti. Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dosya, nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.