Ankara’daki su kesintileri çocukların bile diline düştü! “Yavaş yönetimine çocuklardan gönderme: ‘belediye suyu keser’”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın anaokulu ziyaretinde yaşanan bir diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Başkan Ercan'ın minik öğrencilere "Belediye ne iş yapar?" sorusunu yöneltmesi üzerine bir çocuğun "Suyu keser" cevabı vermesi, sınıfta kahkahalara neden oldu. O anları tebessümle karşılayan Başkan Ercan, "Maalesef öyle durumlar da oluyor" yanıtını verdi. Ardından belediyenin yollar, kaldırımlar ve parklar yaptığını anlatan Ercan, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaretin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ercan'ın videosu, binlerce kez izlenip çok sayıda yorum aldı. Ancak minik bir öğrencinin bu sözleri, Ankaralıların son dönemde yaşadığı su sıkıntılarını yeniden gündeme taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yönetiminde yaşanan uzun süreli su kesintileri, başkentte hayatı adeta durma noktasına getirmişti.

29 Eylül'de başlayan ve 10 günü aşkın süre devam eden kesintilerde, ASKİ'nin "onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen Kesikköprü hattında yenilenen çelik boru yeniden patlamış, Ankaralılar günlerce susuz kalmıştı. ASKİ'nin gönderdiği su tankerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuş, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kalmıştı. Özellikle Mamak ilçesinde üç gündür musluklardan tek damla su akmayan mahallelerde durum ciddi boyutlara ulaşmıştı. ABB yönetiminin "sorun çözüldü" açıklamalarına rağmen, çelik hattın tekrar patlamasıyla Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerde su kesintileri planlı saatlerin dışında da devam etti. Yaşanan aksaklıklar, hem vatandaşları mağdur etti hem de belediye yönetimine yönelik tepkileri artırdı. Gelinen noktada artık çocukların bile "Belediye ne iş yapar?" sorusuna "Suyu keser" cevabını vermesi, Ankara'daki su krizinin toplumun her kesiminde nasıl bir iz bıraktığını gözler önüne serdi. Başkentteki altyapı sorunlarının, çocukların bile diline düşmesi ise ABB yönetimine yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi.