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Giriş Tarihi: 17.8.2022 18:02 Son Güncelleme: 17.8.2022 18:20

Ankara'nın önemli kanaat önderi Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın önemli kanaat önderlerinden Siirtli Seyyid Hacı Osman Yücel, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Yücel’in cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan namaz sonrasında Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara’nın önemli kanaat önderi Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da "hızır" olarak tanınan en önemli kanaat önderlerinden olan Siirt Tillo eşraf ve Seyyid ailesinden Mehmet ve Kudret hanımın oğlu Siirtli Seyyid Hacı Osman Yücel, beyin kanaması sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Ömrünü İslam gençliğinin yetişmesine adayan Yücel, birçok Kur'an Kursunun her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Beyin kanaması geçirdiği güne kadar ailelere, öğrencilere ve Kur'an Kursu talebelerine kendi kullandığı araçla yardım etmeyi sürdüren Yücel, çevresindekilere de hayır yapmaya yönlendirirdi. Yücel sayesinde halen birçok çocuk eğitim almakta.

Yücel'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Hacı Bayram-ı Veli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağlum mezarlığına defnedildi. Seyyid Hacı Osman Yücel'in cenazesine, çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

Cenaze sonrasında konuşan Seyyid Hacı Osman Yücel'in oğlu Hasan Hüseyin Yücel, babasının kendini İslam'a, insanlığa, ihtiyaç sahiplerine vakfetmiş birisi olduğunu belirterek, "93 yaşına kadar çok güzel işler yaptı, çok güzel hizmetler yaptı. Hastanede yattığı sırada çok üzüntülüydüm. Ama defin öncesi musallada yüzünü açtıklarında bütün hüznüm kayboldu. Ben orada nurlar içerisinde bir insan gördüm. Ben böyle bir babanın evladı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

"ONUN YAPTIĞI İŞLERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Babasının yaptığı hayır işlerine kendisinin de 15 yaşında başladığını anlatan Yücel, şöyle konuştu: "Onun yaptığı bütün işleri, fakir fukaraların hepsini devralıyoruz. İhtiyaç sahipleri için alacaklarını arabasına koyar, kendisi gider bulurdu. Burslu öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine, evleri olmayanlara yardım ederdi. Ben onlarca ihtiyaç sahibine ev aldığını kendi gözlerimle gördüm. Bütün işler onun olduğu gibi devam ediyor, edecek. Yaptığı tüm işleri gizlilik içerisinde yapardı. Ölmeden önce de bana bin 600 kişilik bir gizli liste verdi. 'Bu listem sana mirastır. Bütün her şeyden önemlidir o liste' dedi. Biz babamın hizmetlerine devam ettireceğiz."

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Ankara'nın önemli kanaat önderi Seyyid Hacı Osman Yücel son yolculuğuna uğurlandı
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