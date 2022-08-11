Anne Ayşe Bülbül, “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Onu çok özlüyorum”

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 5'inci yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında Eren'in annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar ve kız kardeşleri dualar okudu.
Duygularını SABAHA anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken küçük ve yokluklar içinde yaşadı.
Onun resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak günlerimi geçiriyorum.13 evladımdan biri Eren'di. Eren'im vatan için şehit düştü. En çok isteği ise askere gitmek, o hainlere karşı mücadele vermekti.
Eren'im o hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Devletimiz çok büyük. Onun kanını yerde bırakmadı. Onu şehit edenleri, hainleri kısa sürede yok etti. Allah devletimizden, milletimizden Eren'imi unutmayanlardan razı olsun." ifadeleri kullandı.
Ağabeyi Arif Bülbül ise, acımız 5 yıl değil 25 yıl da geçse aynı özlemle artarak devam ediyor. Özlemimiz hiç ama hiç bitmiyor. Bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. Eren 'siz 5 yıl oldu. Yıllar çok çabuk geçiyor. Kardeş acısı tarif edilemez. Yüreğimizi her gün yakan, dinmeyen bir acı. Babam ile Eren'im ahirette beraberler. Baba ve kardeş acısı yüreğimizi yakıyor. Vatan sevdalısı kardeşim Eren'imi unutmayanlardan Allah razı olsun." dedi.
Ağabeyi Çağlar Bülbül ise,13 kardeşiz, Eren bambaşkaydı. En çok isteği askere gidip, Vatanı için mücadele etmekti. Kardeşim hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Eren şehit düştükten sonra tüm Türkiye birlik oldu, onu yalnız bırakmadı. Eren'in ismi çoğu yere verildi. Erenim, kahraman kardeşim seninle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.