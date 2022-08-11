Anne Ayşe Bülbül, “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Onu çok özlüyorum”





Ağabeyi Arif Bülbül ise, acımız 5 yıl değil 25 yıl da geçse aynı özlemle artarak devam ediyor. Özlemimiz hiç ama hiç bitmiyor. Bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. Eren 'siz 5 yıl oldu. Yıllar çok çabuk geçiyor. Kardeş acısı tarif edilemez. Yüreğimizi her gün yakan, dinmeyen bir acı. Babam ile Eren'im ahirette beraberler. Baba ve kardeş acısı yüreğimizi yakıyor. Vatan sevdalısı kardeşim Eren'imi unutmayanlardan Allah razı olsun." dedi.