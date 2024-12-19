Erzurum'da 24 Eylül'de 6 yaşındaki Emre Kara'ya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan ve sonrasında kucağına alıp 'düştü' diyerek durumu gizlemeye çalışırken kameraya yakalanan servis şoförü Bekir A. hakkında hazırlanan iddianamede, "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 7.5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.Ailenin üç çocuğundan en küçüğü olan Emre, göz ve beyin ameliyatı geçirdiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Erzurum'a döndü ve yaralarını ailesiyle birlikte sarmaya çalışıyor.SABAH'a konuşan anne Zeynep Kara, oğlunun yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Yüzünün bir tarafında sinir kaybı var. Birçok operasyon geçirmesi gerekiyor. Ama o adam tutuksuz yargılanıyor. Oğlum, onun dışarıda olduğunu duyunca bana, 'Anne, ben ona bir ceza versem olur mu? Hâkim bana bir şey sorarsa, 'Ben onu döveyim' diyeyim mi. 'Benim gibi çeksin o da' desem olur mu?' diye sordu. Çocuğumun neler çektiğini ben biliyorum. Hastane döneminde ağzına şırıngayla su vererek besledim."