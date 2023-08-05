Anne bozayı ve 3 yavrusu akşam gezintisinde

Tuncelı'de anne bozayı ve 3 yavrusu, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Annelerini takip eden sevimli yavruların zaman zaman birbirleriyle oyun oynamaları da kameraya yansıdı. Kentte büyük bölümü koruma altında bulunan yaban hayvanları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sık sık görüntüleniyor. En son doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Pülümür ilçesinde yüksek kesimlerden aşağı doğru inen anne bozayı ile 3 yavrusunu görüntüledi. Olası tehlikelere karşı önce gözetleme yapan anne bozayı daha sonra yavrularıyla su içmek için vadiye doğru inerken, sevimli yavruların güven içinde birbirleriyle oyun oynadıkları anlar da kameraya yansıdı.