Anne ile 2 kızının katili yakalandı

Adana'da 2 ay önce kendisini asarak intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) ölümünden sorumlu tuttuğu dini nikâhlı eşi Güldane Gerçek (20), annesi Şenay Gerçek (44) ile ablası Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta öldüren Şemsettin Erkuvan (47), cinayetten 5 gün sonra yakalandı. Özel ekip tarafından Sarıçam ilçesinde sarp arazideki bir oyuk içinde yiyecek ve yedek kıyafetlerle saklanırken yakalanan katil zanlısı Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip saklandım" dedi. Adliyeye sevk edilen Erkuvan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.