Anne ile kızı kazada öldü

Çorum'un İskilip ilçesinde, Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı minibüs ile Nazlı Baskın (32) idaresindeki otomobil Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın (14) ölürken, Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı. Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ise Durmuş Kılıç'ın kullandığı kamyon ile Zeynel Yırtıcı'nın kullandığı TIR, Ulukışla yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada, bir 2 TIR ve bir kamyonette kaza yapan araçlara çarptı. Sürücüler Durmuş Kılıç ve Zeynel Yırtıcı öldü.