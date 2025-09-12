Haberler Yaşam Haberleri Anne ile oğlu Kızılırmak’a uçan otomobilde öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobildeki anne ile çocuğu yaşamını yitirdi. Serdar Kıyak (32) yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, Asar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Kızılırmak'a düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bafra İtfaiyesi ekipleri, Serdar Kıyak'ı sağ olarak sudan çıkardı. Bir süre sonra da eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Poyraz (1) araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen anne ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serdar Kıyak da tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
