Anne oğula hüzünlü veda

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve 2 Kasım günü evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenleri, 9 gün sonra Köseali Köyü yakınlarındaki bir şelalede 50 metre arayla bulundu.Ormanlık alanın sarp olması nedeniyle güçlükle çıkarılan cesetler, ilk incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Bozkurt'a getirilen anne ve oğlu için dün ikindi namazını müteakip Bozkurt Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve oğlu, kılınan namazın ardından, gözyaşları arasında, ilçede bulunan Bahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.Huriye Helvacı'nın cep telefonuna hâlâ ulaşılamadı. Ankara Adli Tıp Kurumunda hazırlanan ön otopsi raporunda ise Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. Belinde kırıklar tespit edilen 5 yaşındaki Osman'ın, üst tarafı kaygan olan şelaleden düştüğü tahmin ediliyor. Huriye Helvacı'da tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Hipotermi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.