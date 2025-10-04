Anne sütü alan bebek okulda daha başarılı

TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, Ulusal Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün faydalarını anlattı. Kılıç, anne sütünün milyonlarca yıldır dünyadaki en doğal besin olduğunu vurguladı ve "Hiçbir şey anne sütünün yerine geçemez" dedi. Anne sütünde sarı renkli "ilk aşı" sıvısında 200'den fazla canlı hücre bulunduğunu, kök hücre içerdiğini ve HAMLET Protein Kompleksi sayesinde kanserli hücreleri yok ettiğini belirtti.

2 YAŞINA KADAR EMZİRİLMELİ

Kılıç, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini, sonrasında uygun ek besinlerle birlikte 2 yaşına kadar emzirilmesini önerdi. Bu uygulamanın tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, obezite ve kansere yakalanma riskini azalttığını söyledi. Ayrıca anne sütü alan çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğunu vurguladı.

ANNEYİ DE KORUYOR

Emzirmenin aynı zamanda anneleri meme ve yumurtalık kanseri, tip 2 diyabet ve anemi gibi hastalıklara karşı koruduğunu belirten Kılıç, anne sütüyle beslenen bebeklerin ölümlerinin yüzde 13 oranında engellendiğini, bunun yılda 800 bin bebek anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışan anneler için süt muhafaza önerileri de veren Kılıç, anne sütünün 4 saat oda ısısında, 4 gün buzdolabında ve 6 aya kadar derin dondurucuda saklanabileceğini aktardı.