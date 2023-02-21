Anne ve 3 kızını Asil kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ilgım Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Azize Akın ile kızları Bilgen Çetin (15), Burcu Çetin (23) ve Aliye Çetin (24), köpekleri 'Asil' sayesinde enkaz altında kalmaktan kurtuldular. Barınaktan 5 yıl önce aldıkları Asil'in olağan dışı sesler çıkardığını anlatan Azize Akın yaşananları şöyle anlattı: "Tırnaklarını bileğime geçirip beni yataktan düşürdü. Hemen akabinde deprem oldu. Depremi hissedip uyandırdı. Bina yıkılmadan son anda dışarı çıktık. Depremde binanın merdivenleri yıkıldı. Komşulara inecekleri yeri de Asil havlayarak gösterdi." Asil'in kanser türü olarak bilinen transmissible venereal tümör (TVT) kaptığını belirten Çetin, "Doktorlar 'Sizin sevginiz sayesinde o kanseri yenmiş' dediler. Şimdi ise o bizim hayatımızı kurtardı" dedi.Deprem bölgesine İstanbul'dan giden Bağcılar Arama ve Kurtarma (BAĞKUT) ekipleri geri döndü. BAĞKUT'un lideri Yaşar Ermiş, Gaziantep Nurdağı'nda bir papağanı takip ederek ulaştıkları anne ile kızını kurtarma anını anlatırken herkesi duygulandırdı. Ermiş, o an yaşadıklarını şöyle anlattı: "Büyük bir apartmanın enkazında çalışıyorduk. Bir aralıktan papağan uçtuğunu gördük. Kuşun çıkmasıyla orada canlı olabileceğini düşündük. Enkaz altında önümüze çıkan resim tablosunu kaldırdığımızda arkasında anne ve kızıyla karşılaştık. Ancak bir insanın vücudunun sığacağı boşlukta sıkışıp kalmışlardı. Önce 3 yaşındaki Nur Sima Özdemir'i kurtardık. Anne molozları dışarı atarak bize yardım etti. Sonunda anne Büşra Özdemir'i (30) de kurtardık ama baba ile diğer çocuğu salonda hayatını kaybetti."