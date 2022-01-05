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Giriş Tarihi: 6.1.2022

‘Anne ve babana yaptıkların yeter’ deyip öldürmüş

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Anne ve babana yaptıkların yeter’ deyip öldürmüş
İzmir'de, 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop'un torunu Halit Nurtop'u (40) öldürmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Korkunç olay, önceki gün Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop tartıştığı torunu Halit Nurtop'a (40) av tüfeğiyle ateş açtı. Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalırken, dede Nurtop ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Halit Nurtop'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dede Nurtop ise gözaltına alındı. Halit Nurtop'un yılladır çalışmadığı, sürekli alkol kullandığı, anne ve babasına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Anne ve babasından ve tanıdıklarından alkol alabilmek için sürekli para isteyen Halit Nurtop'un cinayetten bir gün önce de 65 yaşındaki annesi Hüdaverdi Nurtop'u döverek parmaklarını kırdığı belirlendi.

DAMADINA SIĞINDI
Hüdaverdi Nurtop'un korkudan eşi İlhan Nurtop (66) ile birlikte Bayındır ilçe merkezinde yaşayan damadını arayıp "Ne olur bizi kurtar. Halit bizi öldürebilir" dediği öğrenildi. Bunun üzerine damadın, Bayındır ilçe merkezinden gelerek İlhan ve Hüdaverdi Nurtop'u alıp evine götürdüğü belirtildi. Sürekli anne ve babasını öldürmekle de tehdit eden Halit Nurtop'un bir kız ve bir erkek kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Torununun annesinin parmağını kırdığını duyunca öfkeden deliye dönen dede Hüseyin Nurtop'un "Anne ve babana yaptıkların yeter" diyerek 94 yaşında katil olduğu öne sürüldü.

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‘Anne ve babana yaptıkların yeter’ deyip öldürmüş
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