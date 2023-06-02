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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Anne ve babasını kız meselesi yüzünden öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Anne ve babasını kız meselesi yüzünden öldürdü
Konya'nın Çumra ilçesinde imam Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması ile ilgili oğulları Mücahit Mustafa Çoban (27) gözaltına alındı. Sorgusunda anne ve babasını öldürdüğünü itiraf eden Çoban, "2-2.5 ay önce annem ve babamla kız meselesi nedeniyle tartışmıştım. Olay günü de otobüse binip buraya geldim. Önce annemi, sonra babamı başlarından vurarak öldürdüm" dedi. Çoban'ın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. Zanlının anne ve babasını öldürdükten sonra Konya'ya gittiği, cesetler bulunduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi evlerinin önüne geldiği ve gözaltına alındığı öğrenildi. Çoban tutuklandı.

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Anne ve babasını kız meselesi yüzünden öldürdü
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