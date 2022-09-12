Anne ve kızı hastanede dehşet saçtı! Saldırı anı böyle görüntülendi





SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ



'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi'yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.