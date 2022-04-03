Anne ve oğlunun akılalmaz ölümü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne, kendisi ve kızı E.A.'nın (11) yaralanmasına neden olan Fatih Akça (40), intihar etmek istediğini, oğlu ile eşinin kendisine engel olmaya çalışırken öldüklerini söyledi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, saat 16.00 sıralarında evde eşi Bilge Akça ile tartıştı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabanca ile intihara kalkıştı. Eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Kollarından yaralı baba ile kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı..Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Bacağımdan vurulmuştum. Platin konuldu. Eve gelip intihar edecektim. Tabancamı çıkardım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi. Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi. Arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Daha sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım bana engel olmak istedi. Silah bir kez daha ateş alınca saçmalar ikimizin yaralanmasına yol açtı" dedi. Hastanede psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.A. ise "Babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Annem ile kardeşim Muhammet Tahir öldüler. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz de yaralandık" diye konuştu. Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı eşinin şikâyeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, tahliye olduktan sonra yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi. Bu arada anne Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir dün Susurluk'a bağlı Dereköy'deki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.