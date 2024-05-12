Anneler gününde cesedi bulundu

Elazığ'da 8 gündür kayıp olan bir çocuk annesi Dilara Günana, (25) anneler gününde toprağa gömülü halde bulundu. Dilara Günana, 4 Mayıs sabahında evden çıktı. Akşama doğru ailesi Dilara'ya ulaşmayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkisinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.