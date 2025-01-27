Annesi tarafından öldürülüp çöplüğe atılan çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı!

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çöplük alanda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.