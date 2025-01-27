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Giriş Tarihi: 27.1.2025 22:13

Annesi tarafından öldürülüp çöplüğe atılan çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı!

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu hakkında önce kayıp ihbarı verip ardından şüpheleri üzerine çeken anne çocuğunu boğarak öldürüp çöplüğe attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderilirken arama çalışmaları sonlandırıldı.

AA
Annesi tarafından öldürülüp çöplüğe atılan çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı!

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çöplük alanda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Kemik parçaları kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



NE OLMUŞTU?

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 14 Ocak'ta tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

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Annesi tarafından öldürülüp çöplüğe atılan çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı!
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