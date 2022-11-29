Annesine doğum günü pastası almaya gidiyordu… Kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Tur teknesinde çalışan Ahmet Uysal'ın kullandığı motosiklet devriye görevi yapan polis otosu ile çarpıştı.

Polis ekipleri kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis otosunun sürücüsü polis memurunun ise olay sonrası gözaltına alındığı öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI ALMAYA GİDİYORMUŞ

Kazayı öğrenen Ahmet Uysal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin annesi Şerife Uysal'ın dun doğum günü olduğu ve annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Antalya'da limanda bir tur teknesinde çalışan Uysal, Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.