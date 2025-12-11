Annesine mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü

Feci kaza, ilçeye bağlı Kovanlık-Aydındere yolu üzerinde meydana geldi. Önceki gün vefat eden annesi için yeğeni Emin Yılmaz ile otomobille mezar yeri bakmaya gitti. Yeğeni Emin Yılmaz idaresindeki otomobille seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil Pazarsuyu deresine uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre araçta bulunan Raif Şimşek aracın içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise yarı baygın şekilde aracın camından çıkmayı başardı. Ancak yağışlar nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapılan Emin Yılmaz bir anda gözden kayboldu. Vinç yardımıyla dereden çıkartılan araçta sıkışan Raif Şimşek'in cansız bedeni ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgede AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil sürücüsü Emin Yılmaz'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Yılmaz'ın cansız bedeni araçtan yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçların çalışmalarıyla dereden çıkarıldı. Emin Yılmaz'ın cansız bedeni Bulancak Devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİ İÇİN MEZAR YERİ BAKMAYA GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden Raif Şimşek, yeğeni Emin Yılmaz ile dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi. Yılmaz'ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu belirlendi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, "Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu. Olayı duyduğumuz andan itibaren ilgili kurumlarımız hızlı şekilde hareket etti" dedi.