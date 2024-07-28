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Giriş Tarihi: 28.7.2024 20:05 Son Güncelleme: 28.7.2024 20:10

Annesini öldüren babasıyla çatıştı! Serbest kaldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, boşandığı eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek silahla ateş açan M.Y., oğlunu da hedef aldı. Baba ile oğul arasındaki çatışma sonucu her ikisi de yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan M.Y.'nin tedavisi sürerken, taburcu olan  oğlu V.Y.  sevk edildiği adli merciler tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR
Annesini öldüren babasıyla çatıştı! Serbest kaldı

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek ona silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Annesini kanlar içinde gören V.Y. ise silahı alarak babası M.Y.'ye ateş etti. M.Y. de oğluna ateşle karşılık verdi. olayda her ikisi de vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Eşini öldüren eski eş M.Y.'nin hastanede tedavisi devam ederken, olayda babasını yaralayan ve kendisi de yaralanan V.Y., tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y., sevk edildiği adli meriler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Annesini öldüren babasıyla çatıştı! Serbest kaldı
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