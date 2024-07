Annesini öldüren babasıyla çatıştı! Serbest kaldı

Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek ona silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Annesini kanlar içinde gören V.Y. ise silahı alarak babası M.Y.'ye ateş etti. M.Y. de oğluna ateşle karşılık verdi. olayda her ikisi de vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Eşini öldüren eski eş M.Y.'nin hastanede tedavisi devam ederken, olayda babasını yaralayan ve kendisi de yaralanan V.Y., tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y., sevk edildiği adli meriler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest kaldı.