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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Annesini vahşice katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İstanbul Bağcılar'da psikolojik sorunları olan ve uyuşturucu kullanan Ali Sayan (26), annesi Havva Sayan'ı (58) bıçaklayarak öldürdü. Ardından da annesinin kafasını keserek balkondan atan genç, daireyi ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'a çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisleri gören Ali Sayan, kendini eve kilitledi. Kapıyı kırarak daireye giren polisler, Ali Sayan'ı gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, Ali Sayan'ın çok sayıda ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü, son olarak bir ay önce taburcu edildiğini ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğunu açıkladı. Bu arada Ali Sayan'ın, sosyal medya hesabından "Bu dünyada bir kadını çok sevdim, onu mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımında bulunduğu görüldü.

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Annesini vahşice katletti
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