Annesini vahşice öldürmüştü! Cani evlat için akıl sağlığı raporu istendi!

Kan donduran olay geçtiğimiz yıl İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Ali Sayan, annesinin boğazını kesip kafasını balkondan sokağa attı. Tutuklanan cani evlat, hakim karşısına çıkartıldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ali Sayan'ın bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılması beklenirken teknik sebeplerden bağlanamadı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu mahkemeye gönderdiği raporda maktul Havva Sayan'ın başı, elleri ve ayaklarının öldükten sonra kesildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı sanığın suçu işlerken uyuşturucu etkisi altında olsada uyuşturucu maddeyi kendi iradesiyle aldığını söyledi. Bu nedenle Ali Sayan'ın en üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Sayan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun rapor hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.