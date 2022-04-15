Annesiyle evlenmek isteyen adamı vurdu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Zarife Uysal ile evlilik kararı alan Burhanettin Limoncu, kiraladıkları evi yakınlarıyla temizlemeye gitti. Limoncu temizlik yapılan dairenin bulunduğu binanın bahçesinde beklerken Zarife Uysal'ın oğlu Berat Sevim yanına geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı, Sevim, pompalı av tüfeğiyle Limoncu'yu kovaladı. Sevim, Limoncu'yu sığındığı marketin önünde vurdu.Yüz, kol, bacak ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Burhanettin Limoncu, çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından 34 EEB 737 plakalı otomobiliyle kaçan Berat Sevim ise Alanya ilçesinde polis tarafından yakalanıp adli işlemler için Serik'e getirildi.Polis merkezindeki ifadesinde Sevim, annesi Zarife Uysal'ın birlikte yaşama isteği üzerine 2 gün önce Serik'e geldiğini, annesinin Limoncu ile evlenmesini istemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Sevim, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada Zarife Uysal'ın dün Serik Adliyesi'nde savcılığa verdiği dilekçede kendisini tehdit eden oğlu hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.Bu arada saldırı anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sevim'in Limoncu'yu kovaladığı, tüfekle ateş edip kaçtığı görüldü. Limoncu'nun markete sığınırken plastik tabure ile kendini korumaya çalışması o sırada marketten çıkan bir kadının da önünde yer alan Berat Sevim'i eliyle önlemeye çalıştığı görülüyor.Tedavisi süren Burhanettin Limoncu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.