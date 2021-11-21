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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Annesiyle yürürken TIR ezdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Annesiyle yürürken TIR ezdi
İstanbul Bağcılar'da annesiyle karşıdan karşıya geçerken TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Feci kaza dün Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. ile 5 yaşındaki kızı M.G.'ye TIR çarptı. Anne kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralanan M.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü O.Ş., adliyeye sevk edildi. Kaza anı, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, TIR'ın yolun sağında kısa süre durakladığı, bu sırada M.G.'nin annesiyle birlikte duran TIR'ın önünden karşıya geçmeye çalışırken aracın bir anda hareket ederek anne ile kızına çarptığı görülüyor. Sürücünün TIR'ın kör noktasında kalmaları nedeniyle anne ile kızını göremediği öne sürüldü.

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Annesiyle yürürken TIR ezdi
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