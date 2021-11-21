Annesiyle yürürken TIR ezdi

İstanbulBağcılar'da annesiyle karşıdan karşıya geçerken TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Feci kaza dün Kazım Karabekir MahallesiHoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. ile 5 yaşındaki kızı M.G.'ye TIR çarptı. Anne kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralanan M.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü O.Ş., adliyeye sevk edildi. Kaza anı, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, TIR'ın yolun sağında kısa süre durakladığı, bu sırada M.G.'nin annesiyle birlikte duran TIR'ın önünden karşıya geçmeye çalışırken aracın bir anda hareket ederek anne ile kızına çarptığı görülüyor. Sürücünün TIR'ın kör noktasında kalmaları nedeniyle anne ile kızını göremediği öne sürüldü.