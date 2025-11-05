Haberler Yaşam Haberleri Antakya çevreyolunda kaza: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 5.11.2025 11:10

Antakya çevreyolunda kaza: 11 yaralı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazası Antakya'nın çevreyolunda meydana geldi. Ekinci üst geçidinde bir otomobil, bir minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada otomobil ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

