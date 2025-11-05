Antakya çevreyolunda kaza: 11 yaralı

Trafik kazası Antakya'nın çevreyolunda meydana geldi. Ekinci üst geçidinde bir otomobil, bir minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazada otomobil ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.