Antalya 6 milyar dolarlık arazi davası: 4 bin dönüm için yeni gelişme! İşletmeler mühürleniyor

ÜÇ NESİL GERİDE KALDI

1948-2006 arasındaki dönemin neredeyse üç nesle tekabül ettiğini belirten Kızıltan, her yıl belediyelerin bu mirasçılara yönelik emlak vergisi tahsil ettiğini de söyledi. Kızıltan, "Çok yakinen bilirim 5 bin lira emlak vergisini ödeyemeyip, evine haciz gelenler var bunlar arasında. Ama zeminde çok büyük yerlere sahip görünüyorlar. Kullanabiliyorlar mı, hayır. Hiçbirinin bir dairesi yok burada. 'Artık dertler sona erdi, hiç olmazsa devletten bedellerini alırız' dediklerinde ise iki şeyle karşılaşıyorlar. Biri, eski tarihlerde kamulaştırma yapmış, o zamanın bedelini bankaya yatırmış kamulaştırma idaresi. Para zaten tuz buz olmuş. Hiçbir kıymeti kalmamış paranın" diye konuştu.

SÜREKLİ SAHTE MİRASÇILAR ORTAYA ÇIKTI

2006'dan sonraki süreçte ortaya sahte mirasçıların çıktığını, bu davaların da sonuçlandığını, bu kişiler hakkında ceza davaları açıldığını anlatan Kızıltan, "Bu kez Ayşe mirasçısı adı altında tümünü Arap Süleyman'da hesap etseniz; yüzde 3,5'a denk gelmeyen kişiler adına davalar açılmaya başlandı. Mahkeme tedbir koymuştu. Mahkeme tedbir koyunca, 'Artık kamulaştırmasız el atma, hani son demler, kalanlar arasından bir bedel alalım' diye düşünen insanlar için 'Mülkiyeti davalı olan bir yerde biz bedel ödeyemeyiz, dava sonuçlanmaz, sonucu beklenmeli' deniliyor. Sadece Arap Süleyman mirasçıları için değil, Hacı Bekirzade için de koydular aynı tedbiri. Çünkü mülkiyet orada değişirse acaba onların da hisseleri etkilenir mi, etkilenmez. Ama koyuldu ve orası kilitlendi. Kamu idareleri açısından da kilitlendi" dedi.