Antalya – Alanya karayolunda araçlar mahsur kaldı

Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden geçen D 400 karayolunda yağmur sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı. Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken, sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor. Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.

BAĞAZKENT GÖLE DÖNDÜ

Sağanak Serik ilçesi Boğazkent mahallesinde de etkili oldu. Yağmurun ardından turizm bölgesi göle döndü. Vatandaşlar evlerine giremedi. Konutunda olanlar ise dışarı çıkamadı. Her yağmurda bu sıkıntıya yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yetkililere seslerini duyuramadığını belirterek alt yapı eksikliğinin giderilmesini istedi.