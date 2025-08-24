Antalya Arkeoloji Müzesi çürük çıktı! Üflesen yıkılacak durumdaymış





Yapılan hesaplamalarda beton kalitesinin ortalama "C7" seviyesinde çıktığı, bu değerin ise yönetmeliklerde dahi bulunmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca kolonlarda yoğun korozyon ve ayrışma gözlendiği, bu haliyle yapının "betonarme bir bina davranışı göstermesinin mümkün olmadığı" belirtildi.