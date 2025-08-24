Haberler Yaşam Haberleri Antalya Arkeoloji Müzesi çürük çıktı! Üflesen yıkılacak durumdaymış
Alt Paleolitik Çağ’dan Roma’ya kadar uzanan eserlerin sergilendiği Antalya Arkeoloji Müzesi hakkında şoke eden bir rapor ortaya çıktı. 1972’de açılan ve 50 yılı aşkın süredir kentin en önemli kültür noktalarından biri olan müzenin, yapılan teknik incelemeler sonucunda “yıkılmasa çökecek durumda” olduğu belirlendi.

BETON KALİTESİ YOK HÜKMÜNDE

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan 138 sayfalık Deprem Performans Analizi Raporu'nda müzenin taşıyıcı sisteminin kritik ölçüde yetersiz olduğu, betonarme perdelerin yok denecek kadar az olduğu ve kolonların kısa ve dayanıksız yapısı nedeniyle depremde parçalanmasının kuvvetle muhtemel olduğu tespit edildi.



Yapılan hesaplamalarda beton kalitesinin ortalama "C7" seviyesinde çıktığı, bu değerin ise yönetmeliklerde dahi bulunmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca kolonlarda yoğun korozyon ve ayrışma gözlendiği, bu haliyle yapının "betonarme bir bina davranışı göstermesinin mümkün olmadığı" belirtildi.

"ÜFLESEN YIKILIR"

"Mevcut haliyle kullanımı can ve eser güvenliği açısından son derece sakıncalıdır" denilen rapor, müzenin ömrünü tamamladığını, güçlendirme seçeneğinin de teknik ve ekonomik açıdan fizibl olmadığını vurguladı. Uzmanlar, müzenin olası bir depremde ayakta kalmasının neredeyse imkânsız olduğunu, adeta "üflesen yıkılacak" bir durumda olduğunu açıkladı.

DÜNYACA ÜNLÜ ESERLER RİSK ALTINDA

Dünyaca ünlü eserlere ev sahipliği yapan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin çürük çıkması, kentte ve kültür dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bugün müzede İsviçre'den Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi, ABD'den iade edilen Yorgun Herakles Heykeli, "Yüzyılın Hazinesi" olarak bilinen Elmalı Sikkeleri ile Noel Baba'ya ait ikonlar ve rölikler bulunuyor. Raporda ortaya çıkan tablo, yalnızca Antalya için değil, insanlığın ortak mirası açısından da ciddi bir tehlikeyi gözler önüne seriyor.

