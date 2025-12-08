Antalya peş peşe sallandı: Deprem uzmanı açıklamalarda bulundu! ’Akdeniz’deki faylar bilinmiyor’

AKDENİZ'DE FAY ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKİYOR

Akdeniz'deki fay hatlarının bilinmemesi ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin de konuşan Prof. Dr. Özçelik, "Denizin içerisinde bu tür çalışmalar yapmak çok zor. Oldukça maliyetli. Dolayısıyla bizim bildiğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'un işte Marmara'nın içerisinden geçer. Marmara'nın içerisinden geçen bölgede dahi çalışma yapmak oldukça zor. Konulan sismik cihazların, sonra sondajların yapılması gerekiyor ki bunlar büyük bütçeli çalışmalar. Türkiye'nin büyük kısmı deprem tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için diğer bölgelere ayrılan bütçenin bir kısmının da Akdeniz'e ayrılması gerekmektedir. Akdeniz'de çok büyük turizm potansiyeli var. Burada depreme karşı dayanıklı turizm yapılarının olup olmaması, sektörün geleceğini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla hem bizim can güvenliğimiz hem de turizm ticaretini devam ettirebilmesi açısından elzem olarak görüyorum." şeklinde konuştu.