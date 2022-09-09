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Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:31 Son Güncelleme: 9.9.2022 13:34

Antalya'da 29 yaşındaki genç denizde boğuldu

Antalya’nın Lara Sahili’nde denizde 29 yaşındaki Engin Çavdar boğularak hayatını kaybetti. Polis çalan gencin telefonuna ise cevap veremedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da 29 yaşındaki genç denizde boğuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde birinin olduğunu gördü. Denizde 10 metre açıkta olan şahıs vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istendi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın Engin Çavdar olduğu belirlendi. Polis Çavdar'ın çantası, telefonu, araç anahtarı ile malzemelerini koruma altına aldı. Bu sırada Çavdar'ın çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya'da 29 yaşındaki genç denizde boğuldu
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