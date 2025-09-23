Antalya’da 780 milyon liralık dublör çetesi vurgunu: 96 yaşındaki adamın mal varlığını böyle ele geçireceklerdi!

Antalya polisi 10 kişilik dublör şebekesinin R.Ö.'nün sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulduğu ve GSM hattına yönelik operatör değişikliği yapılarak e-devlet şifresinin değiştirildiğini de belirledi. Ekipler ayrıca Antalya'da bir hastanede aktif memur olarak görev yapan bir şahısla iş birliği yapan dublör olarak kullanılan kişiye sağlık raporu alındığını de belirledi. Ayrıca noter çalışanının, dublör şahsın evine giderek 3'üncü şahıs adına vekalet vermesini sağladığı da tespit edildi.
730 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINI ÇÖKECEKLERDİ
Antalya polisi yaptığı çalışmada 10 kişilik dublör şebekesinin R.Ö.'ye ait yaklaşık değeri 50 Milyon TL olan İstanbul'da bir gayrimenkulün satışı için, e-devlet üzerinden tapu müdürlüğüne müracaat edildiğini de belirledi.. Polis, ayrıca R.Ö.'nün tüm mal varlığının ise 730 Milyon TL olduğunu belirlemesinin ardından operasyon kararı aldı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASON
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis operasyon kararı aldı. Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Dublör şebekesinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet şarjör, 16 adet fişek, bir miktar narkotik madde, 18 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet taşınabilir bellek, 1 adet hafıza kartına el koydu.