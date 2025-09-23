Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 780 milyon liralık dublör çetesi vurgunu: 96 yaşındaki adamın mal varlığını böyle ele geçireceklerdi!
Antalya polisi dublör kullanarak sahte vekaletle İzmir ve İstanbul’’da R.Ö.’ye ait 780 milyon liralık gayrimenkulü ele geçirmeye hazırlanan 10 kişilik dublör şebekesini çökertti. Polis, kent merkezindeki bulunan bir noterde, bir şahıs adına sahte vekalet düzenlendiği bilgisi elde eden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri “Yeni Joker” adı verdiği çalışma başlattı. Yapılan şok baskınlarda sahte dublör şebekesi üyelerinin İzmir’de yaşayan, 96 yaşında herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö. isimli şahsın mal varlığının tamamını ele geçirmek için organize bir çalışmanın olduğu belirledi.

Antalya polisi 10 kişilik dublör şebekesinin R.Ö.'nün sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulduğu ve GSM hattına yönelik operatör değişikliği yapılarak e-devlet şifresinin değiştirildiğini de belirledi. Ekipler ayrıca Antalya'da bir hastanede aktif memur olarak görev yapan bir şahısla iş birliği yapan dublör olarak kullanılan kişiye sağlık raporu alındığını de belirledi. Ayrıca noter çalışanının, dublör şahsın evine giderek 3'üncü şahıs adına vekalet vermesini sağladığı da tespit edildi.

730 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINI ÇÖKECEKLERDİ

Antalya polisi yaptığı çalışmada 10 kişilik dublör şebekesinin R.Ö.'ye ait yaklaşık değeri 50 Milyon TL olan İstanbul'da bir gayrimenkulün satışı için, e-devlet üzerinden tapu müdürlüğüne müracaat edildiğini de belirledi.. Polis, ayrıca R.Ö.'nün tüm mal varlığının ise 730 Milyon TL olduğunu belirlemesinin ardından operasyon kararı aldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASON

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis operasyon kararı aldı. Antalya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Dublör şebekesinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet şarjör, 16 adet fişek, bir miktar narkotik madde, 18 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet taşınabilir bellek, 1 adet hafıza kartına el koydu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren ifade işlemlerinin ardından 10 kişilik dublör şebekesi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda 3 kişiye adli kontrol şartı verilirken 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

